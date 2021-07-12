В Ленинградской области мужчина расстрелял двух человек

Житель Ленинградской области открыл огонь из ружья по двум мужчинам. Пострадавших госпитализировали.
Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел на Кировском карьере в Тосненском районе. Между мужчинами произошел конфликт, тогда один из них взял свое ружье и выстрелил в оппонентов.
Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Отмечается, что стрелок владел оружием на законных основаниях. О состоянии пострадавших не сообщается.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 11.07.21
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