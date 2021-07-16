В Санкт-Петербурге из реки достали часть тела мужчины

В Санкт-Петербурге из реки достали нижнюю часть человеческого тела. Предположительно, останки принадлежат мужчине, погибшему около года назад.

Труп в Фонтанке недалеко от Адмиралтейских верфей обнаружили гуляющие горожане. Они обратились в полицию, пишут местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Прибывшие на место оперативники обнаружили нижнюю половину тела – часть туловища, таз, ноги. При этом сохранились остатки одежды – шорты с синими полосками.

Проводится расследование. Следователи на данный момент исключают насильственный характер смерти.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.07.21

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