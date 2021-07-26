В Карелии обнаружили массовое захоронение столетней давности

Региональное управление СКР Карелии проводит проверку по факту обнаружения массового захоронения. Смерть людей, чьи останки были найдены на территории Лахденпохского района, наступила около 100 лет назад.

Скелетированные останки и три черепа человека были найдены при проведении ландшафтных работ экскаватором на земельном участке вблизи поселка Тиурулла, сообщили в ведомстве. Дальнейший осмотр показал, что здесь захоронены порядка 140 человек, их точное количество устанавливается

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по факту обнаружения массового захоронения на территории Лахденпохского района проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Эксперты пришли к выводу, что эти люди скончались около 100 лет назад. «Для получения исторической справки о возможных причинах массового захоронения в рамках доследственной проверки следователями управления будут привлечены для взаимодействия историки и археологи», – отметили в СКР.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

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