Путин предложил построить вторую кольцевую дорогу вокруг Петербурга: «Есть пример ЦКАД»

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла в понедельник, 26 июля, заявил, что вокруг Северной столицы можно было бы построить вторую кольцевую дорогу по аналогии с ЦКАД в Подмосковье. Глава государства отметил, что в Петербурге и Ленинградской области проживают более 7 млн человек, и заявил о важности вопросов развития транспорта в этом регионе «для людей, для экономики, для туристической инфраструктуры», сообщает на сайте Кремля.

Путин напомнил, что сейчас привлекаются средства Фонда национального благосостояния для продления дороги от Санкт-Петербурга до Москвы и трассы М-12 от Москвы через Казань до Екатеринбурга. «Таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала», – сказал он.

Президент добавил, что в связи с этим «нужно подумать» о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от Санкт-Петербурга. Речь идет об автомобильном обходе города Санкт-Петербурга «по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», уточнил Путин.

По его мнению, «для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано». «И конечно, нужно поговорить о планах по дальнейшему развитию общественного транспорта, в том числе с использованием средств ФНБ», – добавил он.

Также Путин упомянул о планах переноса портовых сооружений Петербурга и использовании этих площадок для городского строительства и предложил обсудить этот вопрос.

Москва, Наталья Петрова

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