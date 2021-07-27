В Санкт-Петербурге нашли мертвой председателя районного суда

В Санкт-Петербурге обнаружили мертвой председателя Куйбышевского районного суда Елену Горбунову. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По его данным, женщину нашли в ее квартире.

В объединенной пресс-службе судов города уточнили, что смерть была естественной. Елене Горбуновой было 50 лет. «Для нас это большая трагедия и большая потеря», – цитирует «Фонтанка» представителя пресс-службы.

Горбунова была назначена председателем суда указом президента РФ в 2017 года. В 2009 году она была судьей по громкому делу петербургского предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарина).

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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