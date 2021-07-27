Житель Петербурга расстрелял двух подростков

Житель Санкт-Петербурга открыл из пневматического оружия стрельбу по подросткам. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Инцидент произошел на улице Маршала Захарова Красносельского района города. О стрельбе сообщили в полицию очевидцы. Прибывшие на место правоохранители задержали 43-летнего мужчину.
В результате пострадали подростки 16 и 17 лет. Они госпитализированы с ушибами и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), ему грозит до семи лет лишения свободы.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 27.07.21
В Санкт-Петербурге нашли мертвой председателя районного суда. / СКР проверит ситуацию с петербурженкой, выгнавшей детей-аутистов с детской площадки. / Путин предложил построить вторую кольцевую дорогу вокруг Петербурга: «Есть пример ЦКАД». Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube