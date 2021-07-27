Житель Петербурга расстрелял двух подростков

Житель Санкт-Петербурга открыл из пневматического оружия стрельбу по подросткам. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент произошел на улице Маршала Захарова Красносельского района города. О стрельбе сообщили в полицию очевидцы. Прибывшие на место правоохранители задержали 43-летнего мужчину.

В результате пострадали подростки 16 и 17 лет. Они госпитализированы с ушибами и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), ему грозит до семи лет лишения свободы.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 27.07.21

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