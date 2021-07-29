В Санкт-Петербурге задержали 70 участников массовой драки

В Санкт-Петербурге 70 человек были задержаны полицией после массовой драки. Конфликт произошел между гражданами Таджикистана и жителями Чечни.

В правоохранительные органы позвонила женщина и сообщила о потасовке с участием десятков человек у гостиницы «Белые ночи» на проспекте Большевиков. Прибывшие на место полицейские задержали 70 человек, из них 13 доставили в отделение.

Выяснилось, что конфликт произошел между гражданами Таджикистана и выходцами из Чечни на бытовой почве. Словесная перепалка переросла в драку.

В результате пострадали два человека, их госпитализировали. Медики диагностировали у потерпевших сотрясение мозга.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 28.07.21

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