Комитет по инвестициям пропустил круглый стол по «Апраксину двору»

Глава комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов проигнорировал приглашение на круглый стол по проблемам «Апраксина двора», инициированным изданием NSP. В итоге не состоялся диалог с бизнесом, а инвестпроект по преобразованию объекта культурного наследия снова отложился в «долгий ящик». Возможной причиной отказа Голованова от участия в диалоге может быть банальное отсутствие идей по работе с архитектурным комплексом или страх быть раскритикованным за предложение очередной нерабочей инициативы.

Портал о недвижимости Петербурга NSP.ru в рамках дискуссионного клуба 28 июля провел круглый стол по проблемам архитектурного комплекса и объекта культурного наследия (ОКН) «Апраксин двор». В повестке дня главным был вопрос реализации инвестпроекта по реконструкции, преобразованию «Апраксина двора» и его приспособление под современное использование, который тянется с 2008 года. Ранее уже была подготовлена концепция преобразования комплекса, но власти города тормозят его реализацию и пытаются найти дополнительные варианты и новых инвесторов. Правда, пока все безрезультатно. Из-за этого обостряются проблемы: комплекс без финансовых вливаний постепенно ветшает и теряет инвестпривлекательность, не решается проблема продажи контрафакта, незаконной торговли, усугубляется криминогенная обстановка.

Главной задачей круглого стола была налаживание диалога собственников имущества «Апраксина двора» с комитетами Петербурга. Однако на приглашения отозвался лишь бизнес, а приглашенных чиновников Смольного не было. Острее всего чувствовалось отсутствие представителей от комитета по инвестициям (КИ), как одного из центрального в процессе реализации инвестпроекта. Предполагалось присутствие главы КИ Романа Голованова для обсуждения дальнейших действий, рассмотрения представленным им новых предложений.

Отсутствие Голованова или иных представителей комитета по инвестициям сорвало диалог, а решение проблемы опять было отложено на неопределенный срок. Причины отказа от участия КИ в круглом столе до конца не ясны, но можно предположить, что это связано либо с отсутствием идей или страхом в очередной раз предложить какую-нибудь несуразицу. Такой опыт у главы Коминвеста есть, о чем писало издание «Аргументы недели».

В июне Роман Голованов участвовал в заседаниях рабочей группы по реконструкции и развитию территории комплекса «Апраксин двор», где озвучивал собственные инициативы. Глава КИ предлагал реализовать проект комплексного развития территорий (КРТ) либо продать часть зданий ОКН на прямых торгах или торгах с инвестиционными условиями. Указанные предложения председателя встретили острую критику у собственников имущества и бизнеса «Апраксина двора», а также подозрения в отсутствии компетенций по работе с ОКН у главы КИ. Эксперты и юристы назвали предложения неисполнимыми, так как тот же проект КРТ предполагает создание новых объектов на территории ОКН, что запрещено законодательством об охране культурного наследия. Помимо этого, КРТ повлечет судебные тяжбы, так как он предполагает принудительное вовлечение в проект правообладателей недвижимости. В случае их отказа от участия, возможно изъятие объектов в госсобственность. Претворение в жизнь подобного плана потребует изменений федерального законодательства, что очень трудоемко и долго, отмечали эксперты в беседе с изданием «Аргументы недели». Продажа отдельных зданий из архитектурного комплекса на торгах нарушит концепцию «единого объекта», а потому такая инициатива неприемлема.

Напомним, УФАС Петербурга отказалось согласовывать новый договор доверительного управления площадями архитектурного комплекса, находящимися в собственности Петербурга, для АО «Апраксин двор». Это повлечет последствия: все заключенные ранее с АО договоры аренды (66 шт.) будут расторгнуты, сообщал NSP. По словам гендиректора акционерного общества Сергея Дубровского, соответствующие предписания уже выданы, срок для выселения – до конца сентября 2021 года. Принадлежащие городу площади «Апраксина двора» будут переданы в управления ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса» (АРИК), подконтрольного комитету по имущественным отношениям.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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