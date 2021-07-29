Власти Петербурга рассказали о смертях полностью привитых людей от Covid-19

В Санкт-Петербурге зарегистрировано несколько смертей полностью привитых людей от коронавируса. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

«Есть случаи, когда пациенты прошли, в том числе, вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход», – цитирует чиновника «Фонтанка».

Лисовец уточнил, что жертвами стали люди с тяжелой сопутствующей патологией, такой как сердечно-сосудистые заболевания, онкология и прочие. Каждый такой случай изучается специальной комиссией.

Чиновник при этом привел данные, согласно которым при отсутствии факторов риска возможность заболеть ковидом и попасть в больницу, а также умереть снижается после вакцинации более чем в 20 раз.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 29.07.21

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