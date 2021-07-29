Затягивание вместо содействия: петербургские чиновники не стали обсуждать дальнейшую судьбу Апраксина двора

Петербургские чиновники не пришли на встречу с инвесторами и бизнесменами, намеревавшимися обсудить реконструкцию комплекса «Апраксин двор». Представители КГИОПа, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также инвестиционного комитета проигнорировали приглашение инвесторов.

Ситуация с одним из старейших городских рынков, расположенных в центре Северной столицы, не решается уже довольно долго. Объект культурного наследия регионального значения постепенно разрушается, а здания Апраксина двора заняты торговцами контрафактной продукцией.

Сам проект давно готов, но инвесторы много лет не могут приступить к реконструкции квартала. Например, в 2007 году за право облагородить Апраксин двор соревновались «Ренессанс Апраксин двор» и «Главстрой-СПб». В итоге последняя компания и выиграла конкурс на реновацию. Впоследствии она провела международный архитектурный конкурс концепций и даже хотела спрятать комплекс под стеклянный купол. Однако проект так и не был реализован, а в 2018 году город разорвал с «Главстрой-СПб» инвестиционное соглашение. Позже компания вновь подала заявку на реконструкцию объекта, но чиновники ее не приняли.

В 2016 году частным собственником части зданий Апраксина двора стал концерн «Питер». Разработанный для него проект реновации от «Студии-44» нашел одобрение у петербургских властей. В частности, предлагалось переделать часть зданий в гостиницы, а также в торговые, развлекательные и спортивные комплексы. Для реализации задумки необходимо было внести некоторые изменения в несколько городских законов. Но эти инициативы так и остались на стадии рассмотрения в Законодательном собрании Петербурга.

Неравнодушные горожане и бизнесмены попытались взять на себя решение острых проблем города. Они запустили совместный проект «Новая жизнь старого центра». Кроме того, арендаторы помещений Апраксина двора обратились к губернатору Северной столицы Александру Беглову за помощью.

«Процесс реконструкции уже не первый год искусственно тормозится администрацией Санкт-Петербурга, стремительно превращая исторический рынок в «портал в криминальные 1990-е», – сказано в жалобе.

В июне истек срок действия договора доверительного управления с АО «Апраксин двор», что активно обсуждалось участниками круглого стола 28 июля. Арендаторы получили предписания о выселении к сентябрю. Загвоздка в том, что объектом будет временно управлять «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга», которое подчиняется комитету имущественных отношений. Учитывая, что чиновники не пришли на встречу, посвященную дальнейшей судьбе Апраксина двора, вероятность того, что объектом все же займутся, крайне мала.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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