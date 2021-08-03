В Санкт-Петербурге штормовой ветер повалил около ста деревьев

В Санкт-Петербурге ночью бушевал штормовой ветер. Утром в парках и на улицах насчитали около ста поваленных деревьев. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.

«Во время ночного шторма ветер снес 94 дерева на территориях зеленых насаждений, подведомственных комитету по благоустройству Санкт‑Петербурга. Часть поврежденных непогодой стволов садовники уже успели вывезти, остальные древесные остатки будут убраны в ближайшее время», – говорится в сообщении ведомства.

В Южно-Приморском парке упали девять деревьев, в Приморском парке Победы – десять. На Васильевском острове рухнувший ясень оборвал провода и помял припаркованные автомобили.

По данным городского управления МЧС, сильный ветер и ливни в Петербурге стали причиной подтоплений и повреждений крыш домов и легковых автомобилей.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.08.21

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