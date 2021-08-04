Забойщика скота будут судить за убийство собаки

Жителя Калининградской области будут судить за жестокое обращение с животными. Мужчина, работающий забойщиком скота, зарезал собаку соседки.

Как сообщили в региональном главке МВД, в полицию обратились жители поселка Гусевского района. Они видели, как мужчина схватил животное, придавил к земле и всадил в горло нож. Умирающую собаку он бросил перед домом хозяйки.

Живодера задержали. Он пояснил, что дворняга не первый раз срывалась с цепи и бегала по его двору. Поэтому мужчина решил с ней покончить.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), максимальное наказание составляет до трех лет лишения свободы.

Калининград, Зоя Осколкова

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