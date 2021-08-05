Администрация Гатчинского района игнорирует проблемы со школьным питанием

Администрация Гатчинского района игнорирует проблему с социальным питанием, вызванную приходом на рынок петербургской компании «СТК», которую ранее Федеральная антимонопольная служба уличила в картельном сговоре. В новом учебном году это может негативно сказаться на питании школьников.

Вскрыть серьезные проблемы в учебном заведении удалось, когда директор Максим Миронков отказался принимать некачественный капитальный ремонт, на который из бюджета было выделено более 43 миллионов рублей.

Сейчас администрация делает все возможное, чтобы школа в поселке Лукаши Гатчинского района была готова принять детей к 1 сентября. Был нанят новый подрядчик, а родители наконец-то смогли попасть в учебное заведение и увидеть своими глазами, как продвигается ремонт.

3 августа состоялась инспекция школы. В здании уже завершили нанесение штукатурного слоя фасада, идет окраска. Выполнили усиление фундамента и дренаж левого крыла основного корпуса, гидроизоляцию пристроек и спортзала. Завершены все работы по прокладке сетей водопровода и канализации. Проведены испытания внутреннего водопровода. Аварийные перегородки снесены, установлены и отштукатурены новые, готовы под покраску.

Глава областного комитета образования Сергей Тарасов в конце экскурсии заверил, что теперь родители могут контролировать процесс.

«Мы еще раз подтверждаем, что каждую неделю родители будут приходить и контролировать, по вторникам вечером, как и договорились», – подчеркнул Тарасов.

В сложившейся ситуации опасения вызывает тот факт, что чиновники совсем забыли о другой проблеме, вскрывшейся, когда директор школы Максим Миронков написал открытое письмо, в котором рассказал, что сложившаяся ситуация не смогла бы сформироваться без покровительства местных чиновников.

«В народе говорят – Гатчинский район – самый коррумпированный район области. Одним из главных действующих лиц разворачивающейся трагедии – является начальник управления образования Гатчинского района – Е.Н.Глыбина», – указал Миронков в открытом письме.

Помимо того, директор образовательного учреждения обратил внимание на проблему в сфере школьного питания. Миронков обвини Глыбину в разрушении системы, назначив «нужных людей» в качестве подрядчиков. После этого произошло укрупнение контрактов, и все школы были выставлены на торги единым лотом. Это, в свою очередь, лишило работы маленькие компании, которые обслуживали по несколько школ. Они попросту не стали принимать участие в тендерах, так как не смогли бы выполнить обязательства по госконтрактам, в связи с чем петербургский «СТК» смог беспрепятственно выиграть контракты.

Однако не успело пройти и полгода, как внеплановая проверка Роспотребнадзора выявила в школах и на предприятии кишечную палочку. Помимо того, при контрольном взвешивании блюд выяснилось, что детям давали урезанные порции.

Поставщик «СТК» также знаменит тем, что состоял в «колпинском картеле». В него входили восемь компаний, юридическая фирма и администрация Колпинского района. Конкурсная документация составлялась таким образом, что победить могли только заранее известные участники. Только у победителя имелись в наличии необходимые протоколы испытания товаров, а также требуемое подтверждение репутации. Общая сумма госконтрактов, заключенных с нарушением закона, превысила 650 млн рублей. Помимо того, в 2018 году УФАС поймал компанию на участие в другом картельном сговоре.

Судя по всему, в новом учебном году «СТК» продолжит кормить школьников Гатчинского района, что вызывает серьезные опасения, поскольку поставщик не может похвастаться хорошей репутацией. Администрации района необходимо как можно скорее обратить внимание не только на незаконченный ремонт школы в поселке Лукаши, но и на проблемы, вскрывшиеся после скандала.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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