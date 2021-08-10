В больнице Петербурга мужчина напал с ножом на пациентов

В городской больнице Санкт-Петербурга мужчина, вооруженный ножом, напал на других пациентов. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент произошел в коридоре 1-го нейрохирургического отделения городской больницы №26. 50-летний мужчина накинулся на двух пациентов 71 и 80 лет и ударил их по голове ножом, которым резали яблоко.

В результате пострадавшим пришлось делать операцию.

Буйный пациент попал в медучреждение после судорожных припадков на фоне алкогольного психоза, пишет 78.ru. Сам нападавший находится в реанимации, в ближайшее время его переведут в наркологическую больницу.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 10.08.21

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