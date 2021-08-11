В Ботаническом саду Петербурга рухнул старейший дуб

В Ботаническом саду Петербурга рухнул один из старейших дубов. Дереву было около 160 лет. Об этом сообщает Ботанический институт имени Комарова РАН.

Это дерево дуба относилось к старейшим деревьям Ботанического сада Петра Великого. Оно появилось на свет в середине XIX века, через несколько десятилетий после того, как бывший Аптекарский огород был преобразован в 1823 году в Императорский Санкт-Петербургский Ботанический сад и стал центром ботанических исследований всей Российской империи, сообщается на официальной странице института в соцсети «ВКонтакте».

Высота дуба – почти 19 метров, ширина кроны – около 24,5 метра в диаметре. Дерево, по оценкам специалистов, было в хорошем состоянии и обильно плодоносило. Как уточняется, в 1981 году возраст дуба был оценен в 120 лет, этот показатель будет уточнен по годичным кольцам.

Предварительно, причиной падения дерева стали сгнившие корни, которые не выдержали тяжести обширной кроны после дождя. «На месте вывороченных корней образовалась яма до одного метра глубиной. Скелетные якорные корни, которые уходили вглубь и в стороны, поддерживали крону, почти все сгнили. Мочковатых мелких корней очень мало», – пояснили эксперты Ботанического института.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 11.08.21

В Калининграде сбитый лихачом школьник отлетел на 15 метров. / Незыгарь: власти Петербурга решили снять Буланову с выборов, несмотря на вмешательство ЦИК в ситуацию. / «Попытка довести Россию до «майдана»: пенсионная реформа как элемент «цветной революции». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»