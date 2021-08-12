Пьяный муж набросился на беременную жену с топором и угрожал ножом трем детям

В Калининградской области глава семейства напал на беременную жену с топором, а когда она убежала, начал угрожать ножом трем малолетним детям. Возбуждено уголовное дело.

В поселке Коврово в ночь на 12 августа пьяный муж вооружился топором и бросился на супругу, которая была на девятом месяце беременности. Женщина убежала от дебошира на улицу.

При этом в доме остались трое детей: девятилетний и шестилетний сыновья и двухлетняя дочь. Отец взял девочку на руки и угрожал ей ножом. Усмирить мужчину смогли только сотрудники полиции и отряд быстрого реагирования «Викинг».

«Девочка не пострадала. В настоящее время подозреваемого задержали, с ним работают следователи регионального управления Следственного комитета. Потерпевшей женщине и детям оказана необходимая медицинская и психологическая помощь», – говорится в сообщении СКР.

Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство двух лиц, малолетнего, женщины и незаконном лишении свободы, совершенном с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Калининград, Зоя Осколкова

Калининград. Другие новости 12.08.21

ЦИК России назначил дату жеребьевки очереди для партий в избирательных бюллетенях. / «Истерят те, кто намерен производить очередные фейки»: Памфилова ответила на критику новой системы видеонаблюдения на выборах. / Дефицит врачей и недоступность медпомощи: правительство РФ заметило проблемы в системе здравоохранения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»