Уроженцы Ингушетии устроили перестрелку в центре Санкт-Петербурга

В центре Санкт-Петербурга произошла стрельба. В результате один человек был госпитализирован с огнестрельным ранением.

Инцидент произошел сегодня ночью на Сенной площади. Между двумя уроженцами Ингушетии завязалась ссора. Конфликт перерос в перестрелку, сообщает издание «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Один из мужчин был доставлен в НИИ Джанелидзе с переломом пальца кисти и огнестрельным ранением груди. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое, он находится в хирургическом отделении.

Данных о судьбе второго участника перестрелки в настоящий момент нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 18.08.21

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