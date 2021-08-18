Полиция задержала 155 цыган во время рейда в Ленобласти

В ходе полицейского рейда в цыганском таборе в Ленинградской области правоохранители задержали 155 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Полицейские нагрянули в деревню Верхние Осельки Всеволожского района накануне, обошли более 150 домов. Рейд связан с расследованием уголовного дела, пишет «Фонтанка».

«В ходе рейда сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОН Росгвардии доставили в отделы полиции 155 представителей кочевого народа для проверки на соблюдение норм законодательства и причастность к совершению преступлений и правонарушений», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ближайшее время правоохранители продолжат проверки мест проживания цыган в Ленобласти.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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