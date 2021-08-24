Санкт-Петербург ослабляет антиковидные ограничения

Власти Санкт-Петербурга ослабили коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление подписала губернатор города Александр Беглов.

Согласно документу, с 27 августа возобновят работу аквапарки, аттракционы в помещениях, детские комнаты, а также объекты для развлечения и досуга в торговых центрах, а на спортивные мероприятия разрешат доступ зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Владельцам всех перечисленных в постановлении заведений предписано актуализировать «стандарты безопасной деятельности», соблюдать ограничения по числу посетителей исходя из площади объектов (например, для аквапарков – не более одного человека на 10 квадратных метров площади водной зоны) и обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса.

«До 27 августа 100% работников должны иметь либо документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины, либо QR-код, подтверждающий получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, либо QR-код, подтверждающий, что работник переболел коронавирусом не более шести календарных месяцев назад», – говорится в сообщении. Полный курс вакцинации работники должны пройти до 1 октября.

Участники спортивных мероприятий, в том числе спортсмены, тренеры, судьи и другие люди, которые обеспечивают проведение соревнований, должны или иметь QR-код о вакцинации или представить QR-код о перенесенной коронавирусной инфекции. Кроме того, они могут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до мероприятия.

Также с 27 августа разрешается проведение конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых мероприятий численностью более 75 человек по согласованию с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Требования для их участников аналогичны вышеперечисленным требованиям.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 24.08.21

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