Женщина написала заявление на кошку, которая дразнит ее собак

Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в администрацию на соседского кота, который дразнит ее собак и ловит птиц на ее дачном участке. Об этом сообщает местное издание 47.news.

У женщины есть дача в деревне Ославье в Ленинградской области. В администрацию Бегуницкого сельского поселения поступило заявление: «Прошу принять меры по Попову, который имеет домашнее животное – кошку, которая около 23 часов сидела у моего забора, дразнила собак. Периодически ходит на участок и охотится на моих птиц».

Сельские чиновники, в свою очередь, нашли региональный закон, который позволяет выписать хозяину кошки штраф до трех тысяч рублей за «допущение перемещения домашних животных за пределы места их содержания без присмотра».

Владелец же считает, что соседка мстит ему. Ранее он не неоднократно жаловался в полицию на лай собак, которые мешают спать всем жителям деревни. Женщину не раз штрафовали за нарушение тишины.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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