В Калининграде обнаружили целый арсенал в потайной комнате

В Калининграде правоохранители выявили крупный арсенал оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Схрон с оружием располагался в гаражном боксе, в потайном помещении за дверью, замаскированной тяжелыми стеллажами с инструментами.

В тайнике обнаружили шесть винтовок, пять пистолетов, револьвер, противопехотные мины, выстрелы от немецких противотанковых гранатометов, три килограмма пороха, более двух тысяч винтовочных и пистолетных патронов, различные составные части от огнестрельного оружия, в том числе, от пулеметов, а также слесарные станки и металлоискатели.

Уголовное дело возбуждено по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Калининград, Зоя Осколкова

Калининград. Другие новости 25.08.21

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