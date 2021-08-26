В Петербурге во время пластической операции скончалась пациентка

В Санкт-Петербурге 31-летняя женщина умерла во время пластической операции на лице. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Трагедия произошла 25 августа в одной из клиник, которая расположена в Центральном районе города, уточнили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).
«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти женщины. Расследование уголовного дела продолжается», – отметили в СКР.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 25.08.21
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