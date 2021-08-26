Мальчика с инвалидностью не зачислили в петербургский лицей: герой РФ Андрей Богатов раскритиковал ущемление прав детей

Очередной скандал произошел в Санкт-Петербурге в лицее №369, куда отказались зачислять мальчика с инвалидностью. Ранее подобные ситуации происходили в аквапарке и на детских площадках: детей выгоняли с территории из-за их особенностей.

Герой России, член правления Лиги защиты ветеранов локальных войн Андрей Богатов имел опыт работы с детьми и недавно сам проводил уроки мужества для школьников в Старом Осколе. По мнению общественника, ущемление прав детей с инвалидностью никак не поддается разумному объяснению.

«По всей стране открываются инклюзивные классы, чтобы каждый ребенок мог учиться в кругу своих сверстников. И это совершенно правильно. Нужно делать все, чтобы особенные дети не чувствовали себя изгоями в своей стране», – утверждает Богатов.

Суть инклюзивных классов как раз в обеспечении ученикам атмосферы доброжелательности, справедливости и терпимости. Андрей Богатов уверен, что в современном мире отказывать ребенку-инвалиду в образовании – это «так же дико, как не пускать в школу детей с веснушками».

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 26.08.21

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