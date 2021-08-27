Годовалая девочка оказалась в реанимации после избиения резиновым тапком

Под Петербургом отчим зверски избил годовалую малышку резиновым тапком. Ребенка госпитализировали с различными травмами. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Инцидент произошел в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе Ленобласти. 20-летняя мать девочки вышла в магазин, оставив дочь с пьяным сожителем. Мужчина избил малышку за непослушание. Детские крики услышали соседи и вызвали полицию.

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости, ушибы печени и поджелудочной железы.

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Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 27.08.21

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