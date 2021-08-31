Экономист Андрей Шпиленко: «Почему чиновникам Смольного выгодно «рисовать» петербуржцам высокие зарплаты?»

На заседании городского правительства губернатор Александр Беглов сообщил, что промежуточные итоги 2021 года показывают положительные тенденции в экономике. Наиболее дискуссионным вопросом оказался уровень заработной платы. Выяснилось, что средняя номинальная заработная плата за январь-май текущего года достигла 72,8 тыс рублей. Более того, к концу года в Смольном ждут её повышения до 75,2 тыс рублей, а уже к 2024 году она должна достигнуть 91 тыс рублей.

Ранее эти цифры были оглашены и на рабочем совещании в рамках «нулевых чтений» бюджета в ЗакСе, что вызвало искреннее удивление даже депутатов. Экономист Андрей Шпиленко отметил, что за первое полугодие 2021 года в Санкт-Петербурге действительно отмечается рост в экономике относительно 2020 года.

«Данные Беглова о среднемесячной зарплате в 70 тысяч рублей выглядят экономически обоснованными, – считает эксперт. – Однако некоторые ключевые позиции по-прежнему тормозят развитие экономики города, что как раз и сказывается на среднемесячном заработке горожанина».

Можно было бы назвать средний заработок 70 тысяч рублей адекватным, если бы не инфляция.

«Цифры говорят о том, что средняя зарплата специалиста в Петербурге составляет 50-55 тысяч рублей на руки, – комментирует Шпиленко. – Ниже этого уровня получает обслуживающий персонал – где-то в районе 20-35 тысяч рублей. Зарплаты более 70 000 рублей приходятся на сферу продаж».

Эксперт предложил считать среднюю зарплату петербуржца, исходя из так называемой методики «зарплатного неравенства», то есть разницы между заработками самых высокооплачиваемых и самых низкооплачиваемых сотрудников: «В Петербурге этот показатель резко дифференцирован, примерно в 13 раз: 211,5 тыс рублей против 16,6 тыс рублей. Это второй по величине разрыв по стране. На первом месте Москва, где доходы богатых и бедных горожан отличаются почти в 18 раз. То есть средняя заработная плата растёт за счёт повышения доходов высокооплачиваемых сотрудников в крупных фирмах, а не простых работников».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 31.08.21

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