Эрмитаж начал продавать цифровые копии своих картин

Эрмитаж объявил о начале продаж цифровых произведений из лимитированной коллекции. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Аукцион по продаже цифровых копий мировых шедевров с использованием технологии NFT пройдет на маркетплейсе ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance. Торги продлятся до 7 сентября.

В лимитированную серию NFT вошли цифровые воспроизведения картин «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Юдифь» Джорджоне.

При этом токенизированые цифровые картины созданы в двух экземплярах: один из них будет хранится в Эрмитаже, а второй – представлен на маркетплейсе. Все цифровые копии подписал лично директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Стартовая стоимость каждой работы составляет 10 000 BUSD (стейблкоин, обеспеченный долларом США).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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