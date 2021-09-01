Две школьницы из Петербурга хотели сбежать в Финляндию

Две школьницы из Санкт-Петербурга попытались пересечь границу с Финляндией. Девочки встретились впервые, хотя давно познакомились в соцсетях.

В правоохранительные органы обратилась мать одной из школьниц. Дочь ушла на прогулку с подругой и не вернулась. При этом девочка просила у родителей отпустить ее ночевать, но получила отказ.

Школьниц задержали на границе. Пограничники проверили их документы и позвонили родителям, передает «Фонтанка».

Выяснилось, что девочки не встречались до этого дня, а были знакомы лишь по социальным сетям. При личном знакомстве у них возникла идея о побеге.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 01.09.21

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