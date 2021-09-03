Родители забыли трехлетнюю дочь в детсаду в Петербурге

В Санкт-Петербурге родители не пришли за трехлетней дочерью в детский сад. Ребенка поместили в больницу, а родителей ищут. По данным на утро 3 сентября, никаких вестей от них ни полиция, ни администрация детсада не получали.

Инцидент произошел в детском саду в поселке Понтонный Колпинского района, сообщает «Фонтанка». Вечером 2 сентября в полицию обратилась воспитательница детсада, сообщив, что родители не пришли за трехлетней воспитанницей и не отвечают на телефонные звонки.

Девочку увезли в детскую горбольницу № 22. Там её оформили как ребенка, оставшегося без попечения родителей. Правоохранители разыскивают ее родителей.

По данным издания, у 36-летней матери и 25-летнего отца ребенка есть приводы в полицию за хулиганство, кражу и угрозу убийством.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.09.21

В Санкт-Петербурге задержали ограбившего банк в Крыму. / Слежка, мошенничество и манипуляции: СПЧ оценил последствия форсированной цифровизации. / Суточная заболеваемость Covid-19 в России растет третий день подряд. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»