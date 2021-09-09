В Санкт-Петербурге полицейского уличили в мошенничестве с квартирами покойников

Полицейского в Санкт-Петербурге, а также его брата и еще двух соучастников обвиняют в мошенничестве. Участники преступной группы грабили квартиры умерших граждан, а также присвоили недвижимость, прикинувшись наследниками.

По данным следствия, в 2018 году участковый уполномоченный и его сообщники получили сведения об умершем человеке, у которого осталась квартира, но не было наследников. Недвижимость должны была перейти в собственность государства. Однако преступники «предоставили в государственные учреждения заведомо подложные документы, на основании которых была произведена регистрация перехода права собственности».

«В результате соучастники мошенническим путем приобрели право и фактическую возможность распоряжения квартирой, после чего реализовали ее в пользу третьих лиц, причинив имущественный ущерб Санкт-Петербургу, в размере не менее 3 миллионов 350 тысяч рублей, также похитили находящееся в ней имущество», – сообщает пресс-служба СКР.

Во время обысков у подозреваемых изъяли в большом количестве похищенное из квартир имущество, в том числе ордена, медали, охотничье оружие и боеприпасы, а также документы, представляющие интерес для следствия.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 158, ч. 4 ст. 159 УК РФ (кража, мошенничество). Сейчас следователи проверяют причастность подозреваемых к совершению около 50 мошенничеств в отношении имущества умерших граждан.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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