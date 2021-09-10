Под Калининградом ищут быка-убийцу, забодавшего фермера

В Калининградской области фермер погиб в результате нападения быка. Животное сбежало с места преступления, его ищут. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

В поселке Кошевое Гурьевского района обнаружили труп 62-летнего мужчины. На теле рваные раны и другие повреждения. По предварительным данным, на фермера напал бык.

На месте побывали следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

При этом правоохранители предупредили, что животное отловить пока не удалось. Местных жителей просят соблюдать осторожность.

Калининград, Зоя Осколкова

Калининград. Другие новости 10.09.21

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