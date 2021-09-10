На эскалаторе в ТЦ Калининграда двухлетнему мальчику отрезало палец

В торговом центре Калининграда двухлетнему ребенку отрезало фалангу пальца эскалатором. Следственный комитет проводит проверку.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ТЦ с малышом пришел отец. Он высадил ребенка из коляски и стал искать в ней какие-то вещи. В это время мальчик встал на первую ступеньку ленты эскалатора и упал.

Кисть малыша попала под ограничитель ступеней эскалатора, в результате чего ему отрезало фалангу пальца на руке. Мальчика госпитализировали.

По данному факту следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Калининград, Зоя Осколкова

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