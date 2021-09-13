В Петербурге арестовали мать, которая морила голодом и приковывала цепями детей

В Санкт-Петербурге арестовали женщину за издевательства над детьми. Мать морила своих сына и дочь голодом, приковывала цепями и била палкой.

О жестоких методах воспитания старший мальчик рассказал в школе. Образовательное учреждение сообщило в правоохранительные органы. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД женщина задержана, сообщили в СКР.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного).

Следователи установили, что подозреваемая, «действуя из личных неприязненных отношений, основываясь на ложно понимаемых ею методах воспитания, систематически применяла насилие к своим малолетним сыну и дочери 2013 и 2015 года рождения». В частности, она лишала детей пищи, удерживала на цепи в коридоре квартиры, а также избивала деревянной палкой.

Детей поместили в реабилитационный центр.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 13.09.21

Заболеваемость и смертность от Covid-19 в России резко пошли вниз. / Covid-19 в России: Петербург обогнал Москву по числу новых случаев. / «Динамика вызывает опасение»: Банк России нацелен «охладить» рынок потребительского кредитования. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»