В Петербурге проверяют сообщение о смерти младенца от медицинской иглы в легком

В Санкт-Петербурге ребенок возрастом полтора месяца скончался через сутки после выписки из больницы. По данным местных СМИ, в легком у младенца врачи забыли иглу.
Ребенок поступил в детскую городскую клиническую больницу №5 имени Филатова с гнойным воспалением в начале сентября. Почти неделю малыш пробыл в стационаре медучреждения, сообщает «Mash на Мойке».
Его выписали и отравили домой, где через сутки младенец скончался. Выяснилось, что оставленная внутри часть иглы от шприца повредила маленькому пациенту легкое.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведет проверку по факту смерти новорожденного, у которого, по сообщениям СМИ, обнаружили иголку в легких», – сообщается на сайте ведомства.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 15.09.21
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