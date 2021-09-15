В Петербурге проверяют сообщение о смерти младенца от медицинской иглы в легком

В Санкт-Петербурге ребенок возрастом полтора месяца скончался через сутки после выписки из больницы. По данным местных СМИ, в легком у младенца врачи забыли иглу.

Ребенок поступил в детскую городскую клиническую больницу №5 имени Филатова с гнойным воспалением в начале сентября. Почти неделю малыш пробыл в стационаре медучреждения, сообщает «Mash на Мойке».

Его выписали и отравили домой, где через сутки младенец скончался. Выяснилось, что оставленная внутри часть иглы от шприца повредила маленькому пациенту легкое.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведет проверку по факту смерти новорожденного, у которого, по сообщениям СМИ, обнаружили иголку в легких», – сообщается на сайте ведомства.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.09.21

«Общая аморфность»: самым значимым ресурсом выборов в Госдуму стали элитные договоренности. / «Ночь выборов-2021»: в последний день голосования пройдет политический онлайн-марафон. / В Петербурге арестовали мать, которая морила голодом и приковывала цепями детей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»