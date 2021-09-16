В Санкт-Петербурге ребенок отравился хлором после купания в ванной

В Санкт-Петербурге 11-летней девочке стало плохо после купания в ванной. Ребенка увезли в больницу. Врачи диагностировали отравление хлором.
Родители девочки позвонили в скорую помощь накануне вечером. Они сообщили, что школьница принимала ванну утром, а потом почувствовала недомогание. Девочку поместили в стационар ДГБ № 5, передает «Фонтанка».
По словам медиков, у ребенка все признаки отравления парами хлора. Предположительно, в ванной родители девочки держали пакет с хлором. В него попала вода, началось испарение.
Правоохранительные органы проводят проверку. Отмечается, что семья благополучная, на учете не состоит.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 15.09.21
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