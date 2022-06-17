Священник жестко отреагировал на слова Путина о семьях с 2-3 детьми

Священник Русской православной церкви Павел Островский жестко высказался в ответ на выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2022 – в той его части, где глава государства говорил о том, что будущее страны – это семьи с 2-3 детьми. «Хочу заметить, что если по итогу этих слов не будет введён трудовой стаж для многодетных матерей (как минимум), то все сказанное президентом – это пустословие. Потому что на данный момент времени моя жена, которая воспитывает трёх детей, с точки зрения государства является безработной. Хотя я без какого-либо преувеличения могу заметить, что вся моя обширная и успешная священническая и просветительская деятельность отнимает от меня гораздо меньше сил и нервов, чем материнский труд моей жены», – написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, президент, выступая на главной пленарной сессии форума сказал следующее: «Будущее России – это семья с двумя, тремя и более детей. Правительство должно принять кардинальные меры, соразмерные демографическому вызову».

Санкт-Петербург, Елена Сычёва

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