В Мурманске на атомном ледоколе произошел пожар

В Мурманске произошло возгорании на ледоколе «Ленин», который сейчас используется в качестве музея. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около двух часов дня. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Отмечается, что возгорание произошло на нижней палубе атомного ледокола, в каюте. В результате обгорело помещение общей площадью 8 кв. м..

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения правил пожарной безопасности. По предварительным данным, в музее проводились ремонтные работы.

«Судно пришвартовано к причалу в морском порту Мурманск, выведено из эксплуатации. Пострадавших нет. В настоящее время возгорание ликвидировано», – рассказали в надзорном ведомстве.

Мурманск, Зоя Осколкова

Мурманск. Другие новости 20.09.21

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