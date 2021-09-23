Четверо африканцев в Петербурге обманули итальянский футбольный клуб на 800 тысяч евро

В Санкт-Петербурге задержали четырех выходцев из Африки. Мошенники обманули футбольный итальянский клуб на 800 тысяч евро, пообещав продать датского игрока. Об этом сообщили в МВД РФ.
Иностранцы узнали, что популярная итальянская команда интересуется игроком датского клуба. Через знакомого нелегального мигранта, проживающего в России, они купили поддельный паспорт на вымышленное имя и открыли по нему счет в банке.
Реквизиты счета мошенники указали в сопроводительных документах вместо банковских реквизитов датского клуба и направили итальянской стороне. «В результате этой махинации денежные средства итальянского клуба в размере 800 тысяч евро, предназначенные для оплаты трансфера футболиста, поступили в распоряжение злоумышленников и были похищены ими», – сообщила пресс-служба МВД России.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования правоохранители установили личности преступников, все они – выходцы из Западной Африки. Среди них гражданин России – уроженец Верхней Вольты (ныне Буркина-Фасо) и трое граждан Нигерии.
Отмечается, что часть похищенных денег соучастники успели потратить. На сумму свыше 57 млн рублей наложен арест. Всех четверых заключили под стражу.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 23.09.21
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