В Санкт-Петербурге ирландец заявил об изнасиловании

В Санкт-Петербурге 22-летний гражданин Ирландии заявил, что его изнасиловали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

В Центральном районе северной столицы в больницу попал иностранец с признаками изнасилования. Мужчина заявил, что неизвестные надругались над ним на Думской улице.

Предположительно, турист прогуливался по увеселительным заведениям, где завел несколько знакомств. После изрядной дозы выпитого спиртного новые приятели изнасиловали иностранного гражданина.

После оказания медицинской помощи ирландца отправили на амбулаторное лечение. По факту случившегося полиция проводит проверку.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 23.09.21

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