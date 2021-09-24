Двое налетчиков с пистолетом ограбили банк в Петербурге

В Петербурге двое вооруженных мужчин в масках ограбили отделение банка. По предварительным оценкам, злоумышленники украли около 2 млн рублей.

Ограбление произошло в отделении банка в Невском районе города. Мужчины в темных очках и масках ворвались в здание и, угрожая пистолетом, заставили кассира отдать им всю наличность.

По словам сотрудников банка, грабителям на вид было около 30 лет. Один из них был высокий – ростом около 180 см. Однако других примет очевидцы назвать не смогли. Управляющий отделением погнался за преступниками, но они скрылись от него на оживленной улице.

В результате произошедшего пострадавших нет. Правоохранители проводят расследование.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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