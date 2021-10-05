Глава Управления Социального питания рассказал о проблемах взаимодействия со Смольным

«Революционные» изменения в рамках обеспечения школ и детских садов горячим питанием, которые обещали в Смольном, так и остались на бумаге, а количество жалоб от неравнодушных родителей юных петербуржцев продолжает расти.

Чуть больше года назад в правительстве Санкт-Петербурга пообещали внести «революционные» изменения в организацию питания в школах и детских садах города. Нововведения были связаны в большей степени с распоряжением президента России Владимира Путина об обеспечении бесплатным горячим питанием учеников начальных классов.

Так, в 2020 году произошло укрупнение лотов госконтрактов, а также ужесточены требования к качеству питания, поставляемого в учебные заведения. Резкие изменения сопровождались обсуждениями и конфликтами между крупными операторами питания, которые обслуживали школы и детские сады на протяжении многих лет и привыкли работать по старым стандартам.

Сейчас, спустя месяц после начала нового учебного года, можно сказать, что значительных изменений в работе операторов питания, а также повышения качества поставляемой продукции в учебные заведения добиться не удалось. В Сети продолжает появляться большое количество негативных отзывов об организаторах питания, а разобраться с проблемами крайне затруднительно, поскольку поставщики выстроили проверенные годами схемы работы, и их деятельность остается недостаточно прозрачной и сложно контролируемой.

Чтобы разобраться в ситуации и узнать причины «пробуксовки» реализации озвученных Смольным в прошлом году планов, журналисты обратились за комментарием к руководителю Управления социального питания (УСП) Санкт-Петербурга Алексею Барабанщикову и поинтересовались, стоит ли родителям ожидать улучшений в сфере школьного и детсадовского питания.

«Нельзя быть полностью уверенным, что изменения возможны. Все предпринятые инициативы тормозятся на административном уровне. Вы сами знаете, сколько критики сейчас в сторону Смольного, и не могу сказать, что она необоснованная. Работа Смольного в сфере соцпитания парализована. Вертикальная структура управления практически отсутствует. Все решения из Смольного идут либо на уровне слухов, либо в виде поручений от советников или сторонников. Когда я пришел на должность в Петербурге были почти что обанкротившиеся госпредприятия. И полтора года борюсь с городом, чтобы вытащить их из этой ямы», – указал глава УСП.

Барабанщиков подчеркнул, что все усилия УСП и профильных комитетов по выводу отрасли из кризиса разбиваются о пассивность Смольного.

Отметим, что сферу социального питания Санкт-Петербурга планируется дополнительно профинансировать. Эти средства будут взяты из 15 миллиардов рублей, которые поступили в городскую казну из федерального бюджета, о чем сообщала пресс-служба Смольного.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 05.10.21

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