Взрыв прогремел в жилом доме в Петербурге, есть пострадавший

В жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв бытового газа, пострадал один человек. Жильцов эвакуировали.

Газ взорвался на кухне трехкомнатной квартиры на третьем этаже в четырехэтажном жилом доме по Рябовскому шоссе, сообщает телеграмм-канал «Mash на Мойке». Пострадал житель этой квартиры, его передали медикам скорой помощи.

Взрывной волной выбило стекла в пяти окнах. В результате возникшего после взрыва пожара выгорела кухня. На месте ЧП работают все оперативные службы.

По предварительным данным, взрыв прогремел из-за нарушения эксплуатации газового оборудования. «Есть вопросы к техническому обслуживанию, которое проводили семь месяцев назад», – говорится в сообщении. Отмечается, что дом находится на балансе компании «Петербург газ».

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 06.10.21

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