Житель Ленобласти неделю держал в заложницах беременную подружку должника

В Ленинградской области мужчина похитил беременную женщину и потребовал за нее выкуп. Оперативники установили местонахождение заложницы и освободили ее.

Сообщение об исчезновении беременной женщины поступило 2 октября. Следственным отделом по городу Гатчина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

«На следующий день автомобиль женщины был обнаружен. Кроме того, на телефон сожителя и матери потерпевшей с ее телефона поступили сообщения с требованием предоставить 10 млн рублей», – сообщили в СКР.

Правоохранителям удалось установить личность причастного к этому преступлению мужчины, а также выяснить, где он держит заложницу. Женщину освободили, а похитителя задержали. Оказалось, что подозреваемый похитил потерпевшую из-за денежного долга ее сожителя.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ (Похищение человека). Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 08.10.21

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