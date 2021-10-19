Ударил ножом в грудь: пациент ковидного госпиталя в Петербурге напал на врача

Пациент напал с ножом на врача в ковидном госпитале в Санкт-Петербурге. Раненого медика спасают коллеги. Пострадавший помещен в реанимацию.

Инцидент произошел в ночь на 19 октября в городской многопрофильной больнице №2 в Выборгском районе, сообщает «Фонтанка». Медучреждение три дня назад вновь перепрофилировали для лечения больных Covid-19.

72-летний пациент начал агрессивно себя вести, в палату вызвали дежурного врача. Медику удалось вывести в коридор соседей разбуянившегося мужчины и медсестру. Однако тот успел ударить врача ножом в грудь.

Что послужило причиной агрессии, пока неизвестно. Со злоумышленником работают следователи. Сам он находится в отдельной палате под конвоем.

Пострадавший медик потерял много крови. Его прооперировали и поместили в реанимацию на ИВЛ. Состояние доктора оценивается как тяжелое, но стабильное.

В отношении агрессивного пациента возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). «Подозреваемый задержан, устанавливаются мотивы и причины совершенного преступления», – говорится в сообщении управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

В настоящее время следствие решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 19.10.21

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