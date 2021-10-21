Движение поездов между Петербургом и Хельсинки может возобновиться в декабре

РЖД и «Железные дороги Финляндии» (VR Group Ltd) рассчитывают с декабря возобновить движение скоростных поездов «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Планы железнодорожников анонсировал глава департамента пассажирских перевозок Николай Костенко в ходе оперативного совещания в ОАО «РЖД», сообщает корпоративное издание «Гудок». Как отметил топ-менеджер, достигнута предварительная договоренность с финской стороной об открытии курсирования двумя парами поездов с 12 декабря.

Ранее в октябре, по словам Костенко, погранслужба Финляндии открыла пограничный переход и станцию Вайниккала для международного пассажирского сообщения. С российской стороны пограничный переход открыт еще в январе 2021 года. «В настоящее время с VR Group Ltd согласовываются те мероприятия, которые необходимы, чтобы не допустить распространения коронавируса при перевозках», – рассказал руководитель департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД».

В VR Group Ltd назвали основной целью возобновления движения перехват пассажиропотока, который в ближайшее время будет перемещаться между странами на самолетах. Ранее российские власти решить снять ограничения на авиасообщение с Финляндией с 9 ноября.

«Сейчас есть определенные группы пассажиров, которым разрешен въезд в Финляндию. Это дипломаты, лица с двойным гражданством, состоящие в браке с гражданином Финляндии, родственники, те, кто имеет специальные разрешения, кто привит вакциной, признанной в ЕС, и ряд других категорий», – пояснил представитель финского перевозчика.

До пандемии российско-финское сообщение было одним из самых востребованных на железной дороге. Объем пассажирских перевозок на «Аллегро» в последние несколько лет ежегодно рос более чем на 10%. В 2019 году рост по сравнению с предыдущим годом составил 16% (638,9 тысяч пассажиров).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.10.21

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