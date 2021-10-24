Петербург уйдет на жесткий локдаун с 30 октября

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении дополнительных жестких ограничений в период нерабочих дней, которые в северной столице продлятся с 30 октября до 7 ноября. Согласно документу, будет приостановлена работа объектов общественного питания, крупных магазинов и других предприятий сферы услуг, с 1 ноября – будет введена система QR-кодов.

По решению Беглова в Петербурге «запрещается (временно приостанавливается) предоставление услуг по отдыху детей и молодежи и их оздоровлению в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления. В этот же период приостанавливается деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых.

Вместе с тем запрещена деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптек, заправок для электромобилей, объектов без торгового зала, а также объектов торговли продовольственными товарами или непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%).

Во время нерабочих дней приостанавливается также предоставление услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, банных услуг (за исключением помывочных зон), ветеринарных услуг (за исключением услуг по оказанию экстренной ветеринарной помощи).

При этом запрещен допуск посетителей в фитнес-центры, плавательные бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, ледовые катки, на объекты развлечения и досуга, а также в букмекерские конторы, помещения тотализаторов и их пунктов приема ставок. Также запрещается доступ посетителей в зоологические парки, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе.

В то же время приостановлен доступ посетителей в детские игровые комнаты, детские развлекательные центры.

В Петербурге не будут оказываться государственные, муниципальные и иные услуги в помещениях органов государственной власти Санкт‑Петербурга, государственных учреждений Санкт‑Петербурга, в том числе в МФЦ (за исключением регистрации рождения, брака, расторжения брака, смерти).

Также запрещено проведение спортивных, физкультурных мероприятий (за исключением спортивных мероприятий, согласованных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека), проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных, торжественных (в том числе торжественной регистрации брака), досуговых и иных мероприятий (в том числе мастер-классов, лекций, тренингов). В период нерабочих дней будут работать только музеи и театры.

Размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха с 30 октября по 7 ноября 2021 года (в домах отдыха – бессрочно) возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три календарных дня.

Детские сады могут работать с 1 по 3 ноября только в рамках дежурных групп.

С 30 октября по 7 ноября не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы. Частным образовательным организациям рекомендовано организовать работу аналогичным образом.

Музеи и театры смогут продолжить свою деятельность только при условии запрета доступа организованных групп детей и допуска остальных лиц при наличии QR-кода или справки о медотводе.

Губернатор также подписал постановление, согласно которому организации культуры (кроме театров и музеев), а также медицинские организации, оказывающие стоматологические услуги (кроме оказания экстренной помощи), не будут осуществлять свою деятельность с 30 октября по 7 ноября.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 24.10.21

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