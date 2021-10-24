Умер создатель фильмов по особенности национальной охоты, рыбалки и политики

В Санкт-Петербурге на 73 году жизни скончался известный кинорежиссер Александр Рогожкин, создавший серию фильмов про особенности национальной охоты, рыбалки и политики. Как сообщила пресс-служба киностудии, он умер накануне, 23 октября, после продолжительной болезни.

Александр Рогожкин – народный артист РФ, лауреат Государственной премии России, его картины отмечены наградами многих престижных кинофестивалей. Под его руководством были сняты сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», фильмы «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и другие.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 24.10.21

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