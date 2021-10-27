«Главное, чтобы не отдали в Чечню»: представителя Кадырова в Петербурге задержали с наркотиками

В Санкт-Петербурге с наркотиками задержали руководителя представительства Чечни по Северо-западному федеральному округу 38-летнего Ислама Хизриева. Об этом сообщает портал 47news.

Инспекторы ГИБДД остановили Porsche Cayenne, за рулем которого находился Ислам Хизриев, днем 26 октября неподалеку от его официального офиса в бизнес-центре «Собрание» на Новорощинской улице. Состояние мужчины правоохранителям показалось не совсем адекватным, и они решили его осмотреть. В итоге у него нашли и изъяли некое вещество, которое эксперты определили как 3 грамма наркотического психостимулятора.

После этого главу представительства главы Чечни в СЗФО доставили в отдел полиции и провели медицинское освидетельствование, которое показало наличие остатков наркотиков в его крови.

Следствие возбудило уголовное дело. Хизриева задержали на двое суток. Ожидается, что сегодня суд назначит ему меру пресечения.

Ислам Хизриев служил охранником замминистра МВД Чечни Апти Алаудинова, ныне помощника главы ЧР Рамзана Кадырова, затем получил назначение в представительство по СЗФО.

«Главное, чтобы не отдали в Чечню. Кадыров этого не любит... очень», – так прокомментировал изданию ситуацию с Хизриевым один из чеченских спортсменов, отметив, что журналистам лучше не знать о том, что будет с чиновником по возвращении на родину.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 26.10.21

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