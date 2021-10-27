Петербург вышел на второе место по жалобам на школьное питание

В среду, 27 октября, издание «Деловой Петербург» провело круглый стол по вопросам школьного питания. Журналисты, представители отрасли соцпита и родители петербургских школьников обсудили наиболее острые проблемы и предложили варианты их решения.

Круглый стол был организован на фоне резкого роста числа жалоб учеников и их родителей на питание в школьных столовых. Как отметил участвовавший в мероприятии президент отраслевого союза «СоюзСоцпит» Владимир Чернигов, в этом году Санкт-Петербург оказался среди лидеров по количеству негативной информации о детском социальном питании.

«Мы использовали объективные данные через Медиалогию, чтобы не быть предвзятыми, и вот этот факт он объективен и абсолютен. Во-вторых, случаи довольно яркие. Например, весь прошлый год звучал на первом месте Красноярск с известной чередой пищевых инцидентов, второе место – Петербург. Сегодня Красноярск – это 411 материалов различной направленности, но связанных с этими инцидентами направленности, Петербург – 136, и дальше с отрывом идут Алтай и Москва – 85 и 84. Вот что мы имеем на сегодня по данным объективного контроля», – рассказал Владимир Чернигов.

Главный редактор «Делового Петербурга» Игорь Павловский отметил, что по теме школьного питания регулярно проходят медиасовещания в Смольном, и на одном из них было заявлено, что большинство негативных сообщений в соцсетях о социальном питании оставляют якобы боты. Подробно на это замечание ответил общественный активист Павел Бойченко, занимающийся проблемами школьного питания.

«Это очень абсурдная ситуация, когда правительство города делает такие заявления. Потому что родители показывают высокий уровень доверия, они жалуются на те проблемы, которые есть, они рассказывают о проблемах своих детей. И в ответ они что, встречают недоверие со стороны власти и обвинения, что они боты?» – сказал Бойченко.

По мнению активиста, именно из-за такого отношения чиновников петербуржцы предпочитают обращаться со своими проблемами в сфере соцпитания не к властям, надзорным органам или комбинатам, а к активистам и общественным организациям.

«Я понимаю, почему родители, когда обращаются ко мне, заявляют, что они встречают недоверие со стороны власти, а все их жалобы просто бесполезны. То есть, нет никакой реакции со стороны власти, и их просто не хотят слышать – в этом вся проблема. А это очень плохая практика. Чего добьется Смольный, если мы говорим о Петербурге в этом плане? Они добьются только полного недоверия со стороны родителей и общественности», – заявил активист.

Причину такой позиции Смольного Бойченко видит в том, что жалобы родителей проистекают из другой проблемы – системной. Проблемы с питанием возникают из-за наличия сговоров между некоторыми операторами питания и администрациями районов. Поэтому Смольный предпочитает не замечать жалобы родителей, чтобы не признавать проблему сговоров на торгах и отрицать присутствие коррупционной составляющей при организации питания в образовательных учреждениях города, считает Бойченко. Отметим, что причины замалчивать эту системную проблему у Смольного есть, так как регулярно Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу выявляет сговоры операторов и поставщиков питания не только между собой, но и с участием городских чиновников. Некоторые из этих картельных сговоров стали основанием для возбуждения уголовных дел. Поэтому регулятор неоднократно заявлял, что сфера социального питания города – одна из самых картелизированных отраслей экономики.

Присутствовавший на круглом столе представитель городского родительского комитета Михаил Богданов при этом заявил, что родителям школьников не так важны картельные сговоры, им важно качество предоставляемой детям еды. Он отметил, что на самом деле с ростом жалоб можно бороться, для этого чиновникам достаточно общаться с родителями и детьми.

По оценкам Богданова, 70-80% всех жалоб сводятся к тому, что мамы и папы просто не знают, что положено их детям и как работает система. Не хватает разъяснительной работы с детьми, с их родителями, тем более что каждый год в школу приходят новые ученики, поэтому работа по этому направлению должна быть регулярной и системной.

Рост количества жалоб Богданов связал с повысившимся вниманием к качеству питания.

«У нас с прошедшего года усиленное внимание к питанию школьному. Из всех утюгов звучит, что теперь родители будут контролировать. И президент сказал, что, а давайте родители тоже будут контролировать. Вот родители и откликнулись на этот призыв – это нормальная реакция. Теперь осталось с нашей стороны и со стороны города, мне кажется, помочь родителям, тем кто хочет это делать, делать это квалифицированно», – заявил Богданов.

Но в то же время Богданов отметил, что в настоящее время совместно с Управлением социального питания ведется работа по созданию профильного образовательного курса для родителей на базе учебно-методического центра ведомства, который позволит качественно повысить уровень знаний в сфере социального питания у родителей, получить практические навыки по осуществлению родительского контроля, а также даст возможность оперативно наладить диалог между законными представителями детей и операторами питания, ведь теперь этот диалог может выйти на принципиально иной и более качественный уровень.

Таким образом, убрать Петербург из лидеров по числу жалоб на некачественное детское питание действительно можно, если Смольный признает наличие проблемы и полноценно приступит к ее решению. Причем, как отметил Богданов, в 70-80% случаев достаточно просто поговорить с родителями и принять какие-то локальные решения. Но оставшиеся 20-30% сообщений указывают на проблему уже системного характера, из-за чего власти Северной столицы, исходя из комментариев экспертов, предпочитают вовсе не реагировать на жалобы родителей петербуржских школьников.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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