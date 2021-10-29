В Санкт-Петербурге водитель маршрутки изнасиловал пассажирку

Правоохранители объявили в розыск водителя маршрутки, заподозренного в изнасиловании пассажирки. Об этом сообщает полицейский главк по Петербургу и Ленобласти.

По информации пресс-службы ведомства, 44-летняя женщина сообщила, что водитель маршрутного автобуса закрыл двери и увез ее на Сочинскую улицу, где надругался, передает РИА «Новости». Других пассажиров в салоне не было.

Полиция приняла меры к розыску и задержанию водителя маршрутки, отметили в главке.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 29.10.21

Московские власти получили право оценивать цифровизацию всех городов России. / СКР проверит дело врачей из Калининграда после письма Рошаля. / «Система настроена на поддержку богатых…» В Госдуме проект бюджета Пенсионного фонда России раскритиковали даже «единороссы», но проголосовали за. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»