Шугалей: находящийся в состоянии кризиса Судан привлекает больше инвестиций, чем Петербург

Ученый-социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей сравнил подходы Республики Судан и Санкт-Петербурга к инвестиционной политике. По его словам, восточноафриканское государство, даже будучи в состоянии глубокого экономического кризиса, показало более выдающиеся успехи в вопросах привлечения зарубежных вложений, чем Северная столица.

В своем Telegram-канале Шугалей ответил на вопрос, выживет ли экономика Судана на фоне сложной ситуации, в которую государство попало из-за происходящих в стране событий, вызванных регулярными военными конфликтами и попытками госпереворотов. Социолог заметил, что эти факторы не мешают суданцам привлекать в страну инвесторов, которые могут спасти их экономику.

«Например, по данным Всемирного банка, только за 2020 год Судан привлек частных инвестиций, предоставляя земельные участки по всей стране (в том числе и иностранных) на сумму в 1,5 млрд долларов (примерно 105 млрд рублей). В этом году прогнозируется тоже 1,4 – 1,5 млрд долларов. И это в стране, находящейся в состоянии переворота и экономического кризиса. Такой результат был достигнут за счет активной работы суданского правительства по привлечению инвесторов со всего мира на любых условиях», – пишет Шугалей.

Что касается родного города Максима Шугалея, Санкт-Петербурга, то здесь ситуация обстоит существенно хуже. Как отметил социолог, за один год правительством было издано всего 46 постановлений о предоставлении 47 земельных участков на сумму всего в 186 млн рублей. В числе изданных постановлений частным инвесторам передали только 7 объектов общей площадью в 16,8 гектара по цене 135,35 млн рублей.

«В Судане 44 млн жителей – на каждого из которых в рублевом эквиваленте приходится по 2 386 рубля привлеченных инвестиций. В Петербурге 6 млн жителей, и на каждого приходится лишь 31 рубль. Разница налицо», – указал Шугалей.

Совокупность приведенных факторов позволяет констатировать, что Петербург, будучи городом федерального значения, привлекает всего 12,4% инвестиций от аналогичных показателей страны третьего мира – Судана. Это позволяет предположить, что проводимая городскими властями инвестиционная политика не является эффективной.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 29.10.21

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